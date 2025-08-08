義母が置いたお弁当を、会社の昼休憩で開けてみることにしたツムママ(@tumutumuo)さんのフォロワーさん。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『物が無くなる家』第28話をごらんください。 そこには、今回の同居解消のきっかけとなったガトーショコラが入っていたのです。深い意味は無いかもしれませんが、義母の本性を知ってしまってからは恐怖を感じます。そして、さらに目を疑う物が入っていて…。