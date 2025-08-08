がん闘病中の「高須クリニック」高須克弥院長（80）が27日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、生体組織診断の結果を報告した。高須氏は「癌ができていそうな箇所を生検してみたら、全部癌だった」とつづり、膀胱の生検の報告書の画像を投稿。「まいったな、こりゃ。なう」とした。高須氏は、14年の尿管がん公表から再発を繰り返し、18年には全身がんを公表するなど闘病中。7月22日の投稿では「かっちゃん膀胱癌血尿多