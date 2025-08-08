「ＤｅＮＡ２−１２巨人」（８日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは、序盤から巨人に主導権を握られ、１８安打を浴びて２ケタ得点を許し大敗した。先発のジャクソンは、５回を投げ今季ワーストの６失点（自責２）で降板。初回、味方の失策や打ち取った当たりが安打になる不運もあり、３点を献上。負の流れは止められず、四回にも死球に長打、味方の失策が絡んで３点を失った。打線も、苦手の山崎を打ち崩せず。前回対戦の１日に