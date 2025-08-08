気付いたらノートパソコンのデスクトップがごちゃごちゃになってしまっていた……。こんな経験がある人も少なくないはず。そのままにしていた場合、パソコンの動作に影響する可能性はあるのでしょうか。「All About」ノートパソコンガイドの上倉賢が解説していきます。 （今回の質問）デスクトップがごちゃごちゃだと、パソコンの動作は重くなりますか？ （回答）デスクトップがごちゃごちゃの場合でも、それが原因でパソコンの動