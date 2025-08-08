まとまったお金を、どの銀行の定期預金に預ければよいか、と悩んでしまう人は多いのではないでしょうか。もちろん、できるだけ金利が高い金融機関を選べばお得にはなるのですが、それだけで選ぶのではなく、今後の生活をイメージして銀行を選ぶと良いでしょう。金利で選ぶならネット銀行を！銀行等の金融機関に預けるなら、できるだけ高金利のところへ預けたいと考えるかと思います。一般的に、いわゆる街の銀行よりは店舗を持たな