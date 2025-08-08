アメリカのカジュアルブランドMADDENとボールキャップ専門ブランドCOOPERSTOWN BALL CAPが、2025年8月9日「野球の日」に初のコラボキャップを公式オンラインストアで発売開始。クラシックな1860年代スタイルを忠実に再現しつつ、MADDENの洗練されたロゴ刺繍がアクセント♡丈夫で長く愛用できる“MADE IN USA”の品質が魅力です。 MADE IN USAが誇る確かな品質と耐久性 今回のコラボモデルは、希少なアメリカ製にこ