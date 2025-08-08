● DeNA 2 − 12 巨人 ○＜17回戦・横浜＞8日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター DeNA−巨人』で解説を務めた田尾安志氏が、巨人・リチャードについて言及した。リチャードは1−0の初回二死満塁の第1打席、ジャクソンの初球154キロストレートをレフト前に2点適時打。田尾氏は「リチャードはよく一発で決めましたね」と振り返った。この日のリチャードは、第2打席が空三振、第3打席が死球、第4打席が空三振、第5