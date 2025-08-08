サーッ「何もしなければ、悪いことが起きてしまう」家庭を守りたい妻がハマったもの／占いにすがる私は間違っていますか？（1）優しい夫と2人の子どもと暮らす梅子。父と母の死を乗り越えて実家に移り住むため、実家の片付けとリフォームを進めていました。しかし梅子自身はリフォームに乗り気になれず、母親が亡くなった当時の後悔をずっと抱えたまま。母亡き後から何かと不運が続いていたことも、梅子の心を塞ぐ原因になっていま