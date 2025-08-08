パーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2025年7月22日、421人の社会人男女を対象に実施した「2025年 社会人のキャリア観調査」の結果を発表した。当時抱いていた理想「やりがいのある仕事に出会える」は45.8％回答者全体の421人に「新卒時のキャリアの理想」について聞くと、「持っていた派」が68.7%で多数派となった。内訳は「とても持っていた」が12.6%、「持っていた」が26.6%、「どちらかといえば持っていた」が29.5