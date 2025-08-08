陸上の世界選手権東京大会開幕まで、13日で1カ月となる。東京での開催は1991年以来で、当時の大会には森下広一さん（57）＝旭化成、現トヨタ自動車九州監督＝が男子1万メートルで出場し、日本人トップの10位に入った。森下さんは世界のトップ選手と戦った貴重な経験を生かし、92年のバルセロナ五輪男子マラソンでの銀メダル獲得につなげた。34年前の大舞台を「決断の大会だった」と振り返る。（以下敬称略）◇◇徐