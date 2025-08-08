ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 川遊び中に誤って岩場に着地か 18歳の専門学校生が重傷、命に別条な… 静岡県 時事ニュース SBS NEWS 川遊び中に誤って岩場に着地か 18歳の専門学校生が重傷、命に別条なし 2025年8月8日 21時27分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 静岡県裾野市で8日、18歳の専門学校生が重傷を負う事故があった 川遊び中に誤って岩場に飛び込んで頭を打ったといい、命に別条はない模様 警察は「安易に飛び込みをしないように」と呼びかけている 記事を読む おすすめ記事 実名告発「性被害に遭いました」広陵高校に“別の事案”が発覚、隠蔽体質を疑われる後手対応 2025年8月8日 17時0分 藤井七冠が羽生前会長の面前で「女流棋士新制度」に苦言 「棋力の担保は取れているのでしょうか」 2025年8月7日 5時50分 YOSHIKI、アニメ劇中曲を“パクり批判”も当事者からの連絡で“手のひら返し”お騒がせぶりに冷めた声 2025年8月8日 20時10分 【甲子園】午後10時過ぎるも継続試合にならず ネットは驚きの声「えっ、22時過ぎてやってる？」 2025年8月8日 22時40分 「水着の形に衝撃」氷川きよし、プール黒水着ショットにSNS騒然「ヤバいて、マジで！」「いくつよ」 2025年8月8日 18時38分