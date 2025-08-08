全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は８日、新たに剣道、相撲、重量挙げ、空手が始まり、計１０競技が５県で行われた。富山県勢は、アーチェリー女子団体で、桜井が３位に入った。バド女子シングルス安村紗来選手富山国際大付１年３回戦の対戦相手は、３月の全国高校選抜大会を制した東谷悠妃選手（青森・青森山田３年）。「ミスしなければ互角のプレーができる」と自分に言い聞かせるようにしてコートに立っ