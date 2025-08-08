中国の習近平国家主席は8日、ロシアのプーチン大統領と電話会談し、アメリカとロシアが近く首脳会談を行うことで原則合意したことについて歓迎する意向を示しました。中国国営の中央テレビは、習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が8日、電話会談したと報じました。この中でプーチン大統領は、ウクライナ情勢やアメリカとの会談に向けた準備状況について説明したうえで、引き続き中国と緊密な意思疎通を行う考えを示したという