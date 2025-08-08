新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」８日横浜大会のＢブロック公式戦で、「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の成田蓮（２７）が鷹木信悟（４２）に３敗目を喫した。勝てばブロック突破が決まる条件で鷹木との公式戦を迎えた成田は、いきなりＨ．Ｏ．Ｔの金丸義信を介入させて主導権を握る。さらに場外戦では容赦ないイス攻撃で左ヒザを痛めつけ、試合を優位に進めていった。ダブルクロスを阻止され、ス