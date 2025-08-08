◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―１２巨人（８日・横浜）巨人が３月２９日のヤクルト戦（東京ドーム）以来の２ケタ得点、同２８日の開幕戦（延長１０回）の１７安打を上回る今季最多安打でＤｅＮＡに大勝。先発の山崎伊織投手は７回６安打１失点、１１０球で９勝目を挙げた。巨人は初回１死から佐々木俊輔外野手が中前打、泉口友汰内野手の一ゴロで佐々木が二塁封殺も、遊撃・京田陽太内野手の一塁への送球が悪送球となっ