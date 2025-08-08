※本記事には実際に体験した戦時中の描写が含まれます。ご了承の上お読みください。『わたくし96歳が語る 16歳の夏 〜1945年8月9日〜』を第1回から読む戦後80年を迎え、戦争体験者や被爆体験者の方々から直接お話を聞ける機会は年々貴重になっています。紹介するのは、8.5万人のフォロワーを持つXアカウント「わたくし96歳（@Iam90yearsold）」で日々の活動を発信している森田富美子さんが、戦争の記憶を語った書籍『わたくし9