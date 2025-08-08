826askaが、約2年半ぶりとなるニューアルバム『Infinity』を10月1日にリリースする。YouTube動画の総再生回数が2億5千万回、100万回を超える動画は60本以上の人気を誇るエレクトーンプレイヤー・826aska。ニューアルバム『Infinity』は3タイプ（【TYPE-1〜3】）でのリリースとなる。収録曲にはアルバムの幕開けに相応しいファンタスティックなタイトル曲「Infinity」やCMタイアップ曲「Grand hope」を含むオリジナル5曲と本人編曲