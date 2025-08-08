姶良市 給水所情報 8月9日の給水所の場所と時間は以下の通りです。 ▼姶良公民館 午前8時から ▼重富中学校(柔剣道場側) 午前8時から 2か所とも終わりの時間は未定で、開始時間のみ決まってます。 姶良市は、可能な人はペットボトルやポリタンクなど水を入れる容器を持参してくださいと呼びかけています。 姶良市では大雨の影響でおよそ1万4300戸で断水が続いています。 ・ ・ ・