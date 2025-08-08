元参院議員・ガーシー（本名・東谷義和）氏（53）が8日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。タレント志望者が減っていると報告した。ガーシー氏は「そらタレントなる奴へってくるってインフルエンサーは炎上しても、しっかり仕事につなげるもんなータレントは炎上したら、火消しすらままならんしなー」とポスト。また「夢がない職業なってもーたなー稼ぐスピードも知名度の上がり方も、いまやインフルエンサーやキ