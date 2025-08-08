5回、力投する巨人・山崎＝横浜巨人が18安打12得点で大勝した。一回にキャベッジとリチャードの適時打で3点を先行。以降も佐々木の2点三塁打などで加点を続け、突き放した。山崎は7回を1失点で約1カ月ぶりの白星となる9勝目。DeNAは守備が崩れた。