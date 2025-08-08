ドル円１４７．８０近辺、ユーロドル１．１６５０近辺＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方、主要通貨は引き続きドル高水準での推移。ドル円は147.80近辺と、本日の高値147.85レベル付近に高止まりしている。ユーロドルは1.1650近辺と小幅に値動きも前日ＮＹ終値1.1666レベルを下回る水準となっている。米１０年債利回りは４．２６％付近へと小幅上昇している。 USD/JPY147.83EUR/USD1.1647