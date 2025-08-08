本日8月8日（金）20時10分より行われている「FIBA男子アジアカップ2025」グループステージ第2戦、日本×イラン。試合を中継しているテレビ朝日の特設スタジオでは、“テレビ朝日バスケSPブースター”の広瀬すずが、集まったバスケファンとともにホーバスJAPANへの全力応援を展開している。54年ぶりとなるアジア王者を目指すバスケットボール男子日本代表にとって、このイラン戦はグループ最大の大一番。勝てば決勝トーナメント進出