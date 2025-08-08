9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の初となるライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』が、11月7日より全国公開されることが、きょう8日に発表された。【画像】楽しみ倍増！『超特急 The Movie RE:VE』ロゴ解禁となった“8月8日”は、メンバーを「列車」、ファンを「8号車」と呼ぶグループにとって大切な数字“8”が並ぶため、“8号車の日”と呼ばれている。そんな“8号車の日”に開催した