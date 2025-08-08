【モデルプレス＝2025/08/08】9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が、2025年9月24日に22nd Single『NINE LIVES』をリリースすることが決定。さらに、新アーティスト写真も公開となった。【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル◆超特急、新シングル＆アリーナツアー開催発表2024年11月にリリースした21stシングル『AwA AwA』、2025年5月にリリースした2nd EP『Why don’t you超特急？』が主要音楽ラン