◇プロ野球セ・リーグ巨人 12-2 DeNA(8日、横浜スタジアム)巨人は大量12得点でDeNAとのカード初戦に勝利しました。巨人は前回、1日の試合で7回2得点に抑えられ敗れたジャクソン投手に対し、この日は初回から打線が奮起しました。初回、巨人打線は相手のエラーをきっかけに2アウト2塁のチャンスを得ると、キャベッジ選手のしぶといヒットで先制に成功します。その後ヒットと四球で満塁へとチャンスを広げると、リチャード選手のタイ