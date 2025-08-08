全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は８日、新たに剣道、相撲、重量挙げ、空手が始まり、計１０競技が５県で行われた。重量挙げ女子４９キロ級で、鶴岡工（山形）の高橋心愛選手（２年）が３位となった。優勝がかかった、一度肩まで持ち上げてから頭上に挙げる「ジャーク」の３回目。ライバルが８２キロを挙げ、８３キロに挑戦したが、最後のひと踏ん張りがきかず、バーベルを挙げた状態で静止できなかった。足元