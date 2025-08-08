【9日（土）の天気】九州では大雨災害発生に厳重な警戒を。中国・四国にも雨のエリアが広がりそうです。●西日本・沖縄九州は非常に激しい雨が降り、大雨となるところがありそうです。中国・四国も夕方以降は雨が降るでしょう。近畿は晴れ間もありますが、夜は一部で雨が降り出しそうです。最高気温は大阪や鳥取で34℃の見込みです。●東日本各地で晴れ間がありますが、午後は天気が急変し、山沿いを中心に激しい雨の降るところが