静岡県伊東市の田久保真紀市長が学歴を偽ったと指摘されている問題で、田久保市長は８日、市議会の調査特別委員会（百条委員会）が求めていた「卒業証書」とされる書類の提出について再び拒否した。議長に提出した回答書によると、理由について、７月１８日に拒否した際の「刑事訴追される可能性がある」との主張を繰り返し、地方自治法が認める「正当な理由」にあたるとの見解を示した。