◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（８日・京セラドーム）阪神・石井大智投手が１回を１安打無失点にまとめ、３７試合連続無失点とした。篠原貴行（ＤｅＮＡ、１１年）に並ぶセ・リーグ歴代２位に浮上した。延長１０回に登板。先頭の長岡に右前打を浴び、北村の一前犠打で１死二塁のピンチを背負ったが、後続を断ち切った。セ・リーグトップの藤川球児（阪神、０６年）の３８試合連続無失点に王手をかけた。