記録的な大雨に見舞われた県内ですが、9日夕方にかけて再び、非常に激しい雨が降る恐れがあります。8日未明に発生した線状降水帯で、記録的な大雨となった県内。姶良市では住宅が土砂に埋もれ、この家に住む30代の女性と連絡が取れていません。網掛川では護岸が崩れ車が転落。各地で被害が出ています。現在、鹿児島市、霧島市、姶良市など6つの市に避難指示が出されています。9日夕方にかけて県本土では再び、非常に激しい雨