以前に比べて手に入れやすくなったこともあり、韓国コスメも台頭する昨今。今回はデパコス・ドラコス・韓コスの3大勢力の頂上決戦をテーマに、なんと総勢2500名の百花読者の声をもとにベストコスメランキングを集計！今回は香り部門から【香水】ベスト３を発表します♪【香水】調香で右に出るものなし！デパコスが制覇第1位：JILL STUART「ホワイトフローラルオードトワレ」出典: 美人百花.com「ジルの定番の香り。結局この香水