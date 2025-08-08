１２日に寄港する英空母「プリンス・オブ・ウェールズ」の同型艦「クイーン・エリザベス」＝２０２１年９月８日午後、横須賀市（資料写真）防衛省は８日、英空母打撃群のインド太平洋地域への展開を巡り、英海軍空母「プリンス・オブ・ウェールズ」など３隻が１２日に横須賀に寄港すると発表した。同日午前に入港するとみられる。同打撃群の来日は２度目で、前回は２０２１年９月に同型艦「クイーン・エリザベス」が米海軍横須