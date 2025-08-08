明星食品は、カップめん「明星 ロカボ NOODLES こってり醤油」「（同）濃厚鶏白湯」「（同）濃厚コク旨豚骨」と、カップ焼そば「（同）コク旨ソース焼そば」のパッケージ変更を実施し、8月中旬ごろから順次出荷する。「明星 ロカボ NOODLES」は、カップめんは「低糖質（文部科学省「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」から、中華スタイル即席カップめん非油揚げ 乾（添付調味料等を含むもの）（100g当たり）と比較）＆カロリー2