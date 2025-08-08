パナソニックは、小学生の子どものいる親602名を対象に「子どもの夏休みランチ事情調査」を実施した。「子どもの夏休み時に大変に感じるのは何か？」と質問したところ、「ランチ作り」、「1日3食作ること」が上位に挙がり、続いて「宿題や自由研究のサポート」が多く挙げられた。さらに、同調査で、夏休み中、子どもから一番よく聞く“ひと言”を1つ選んでもらったところ「ひま〜（何して遊べばいいの？）」「ゲーム（YouTube）を