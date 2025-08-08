サッカー・イングランド2部QPRが、昨季ベルギー2部ロンメルから期限付きで加入したパリ五輪代表MF斉藤光毅（23）に関し、完全移籍のオファーを出していることが8日、分かった。関係者によると、交渉は大詰めで、残すは金額面でまだ多少の開きがあるロンメルを保有するシティー・フットボール・グループ（CFG）とのクラブ間合意を残すのみという。鋭いドリブルを駆使するウインガーを巡っては、イングランド2部の他クラブはもち