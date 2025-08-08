落語家・桂文珍（76）の吉例88「第43回桂文珍独演会」が8日、大阪ミナミのなんばグランド花月（NGK）で開かれ、ゲストに東京から春風亭一之輔（47）を招いて、東西人気落語家の共演で満席のファンを沸かせた。「粗忽長屋」、「ざこ八」「七度狐（しちどぎつね）」の古典3席を披露した文珍。「粗忽長屋」の冒頭では、いつものように時事ネタを交えた得意の枕。大阪・関西万博の公式キャラクターであるミャクミャクの白、赤、青