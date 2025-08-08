ライドオンエクスプレスホールディングスは、グループ企業が展開する、宅配寿司「銀のさら」（以下、「銀のさら」）において、同WEB会員1万8406名に対してお盆（8月12日〜8月17日）の時期に関するアンケート調査を行った。その調査、「食事の準備が大変なのでお盆が楽しみではない」と答える人が多数となった。また、お盆に食べたいもの1位は「寿司」だった。銀のさらでは、お盆期間限定商品となる「花火（はなび）」（1〜5人前）