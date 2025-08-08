小売りやサービス業などで働く人に景気の実感を聞く「景気ウォッチャー調査」が発表されました。内閣府が発表した7月の調査で、景気の現状を示す指数は45.2となり、6月の調査より0.2ポイントアップしました。3か月連続の上昇です。この夏の猛暑のため、夏物の売れ行きが好調なことや、スーパーやドラッグストアでも従来より高値の商品を抵抗なく買う人が増えていることなどの声が上がっています。また、企業活動でも「アメリカとの