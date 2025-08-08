昨年11月の兵庫県知事選で、選挙運動の対価としてPR会社に金銭を支払ったとして告発され、公選法違反（買収）容疑で書類送検された斎藤元彦知事を、神戸地検が任意で事情聴取していたことが8日、関係者への取材で分かった。