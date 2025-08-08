全国のスーパーなどで販売されたコメの平均価格は3515円となり、2週連続の値上がりです。全国のスーパーやホームセンターなどで、今月3日までの1週間に販売されたコメ5キロの平均価格が、前の週より48円上がって3515円となりました。地域別では、最も高かったのが「北陸」の3801円、最も安かったのは「九州・沖縄」の3207円でした。その差は594円で、先週に比べて縮まりました。一方で、同時に発表された別の民間調査では、コメ5キ