AKB48の元メンバーで、タレントの加藤玲奈（28）が8日、自身のSNSで結婚を発表した。お相手は一般男性。 【写真】お相手男性とのラブラブショット！末永くお幸せに 加藤は文書を公開し、「私事で大変恐縮ではございますが この度、私加藤玲奈は、以前よりお付き合いしておりました一般の方と入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。お相手の男性については「とても誠実で、私の頑固な性格も全て受
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 広陵高校に実名告発「性被害に」
- 2. 藤井七冠が羽生前会長の面前で「女流棋士新制度」に苦言 「棋力の担保は取れているのでしょうか」
- 3. 手のひら返し YOSHIKIに冷めた声
- 4. 甲子園 第4試合にSNS「えっ?」
- 5. 氷川きよしの水着姿にSNS騒然
- 6. イチャイチャで転落死 ブラジル
- 7. 三浦友和 終の棲家探しを始める
- 8. コロナ感染者 1週間で2万人超え
- 9. 差別 へずまりゅう氏の処分要求
- 10. 「中居潔白界隈」ヒートアップ
- 1. 広陵高校に実名告発「性被害に」
- 2. 藤井七冠が羽生前会長の面前で「女流棋士新制度」に苦言 「棋力の担保は取れているのでしょうか」
- 3. イチャイチャで転落死 ブラジル
- 4. コロナ感染者 1週間で2万人超え
- 5. 札幌まつりで騒動か 少女を逮捕
- 6. 14歳溺れ重体 救助の男性は死亡
- 7. 日本人だけ突出して多い逮捕理由
- 8. 海岸で発見の男性遺体 身元判明
- 9. 生徒とSNSで私的やりとり 処分
- 10. 上半身遺体と右足 同一人物か
- 1. 差別 へずまりゅう氏の処分要求
- 2. 35歳でおばあちゃんに 女性の今
- 3. 政府に物申す 岐阜県知事に称賛
- 4. ヤクザたちに人気 意外なお中元
- 5. 「事件」で通報される→13歳差婚
- 6. 総裁選前倒し求める声相次ぐ
- 7. エアコンの電気代 風量で3倍に?
- 8. ポケカ大量廃棄 民泊で異様光景
- 9. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 10. 広陵高校「いじめ」と判断せず?
- 1. 韓国 鬼滅の始球式に批判殺到
- 2. 日本の「関税追加爆弾」避ける
- 3. 関税 米側が「遺憾」と修正意向
- 4. 台湾で大型キノコ発見 食事妨害
- 5. 日本資産差し押さえ 韓で認めず
- 6. プーチン氏 ウに領土割譲要求か
- 7. 犬の全身に薬 韓国の動画に批判
- 8. 米が新たな貿易秩序の形成に入る
- 9. 学術誌に掲載される論文の不正
- 10. 熱湯チャレンジで弟が火傷 米国
- 1. ビザ免除で中国人観光客が急増
- 2. 換気扇を24時間稼働 月の電気代
- 3. 男性用のシャンプー 快感が売り
- 4. 奨学金の「肩代わり」企業増える
- 5. 日本の「徴収の一元化」実現は?
- 6. 米で偽・誤情報の拡散が強まる?
- 7. タワマン購入で「大失敗」の事例
- 8. 楽天 純損益1244億円の赤字
- 9. 外国人によるマンション高騰
- 10. ソニー アニメ界の「覇道」
- 1. マック注文「混乱ほぼ確実」
- 2. キングジム 新型テプラを発売
- 3. Wi-Fiルーター収納ケース Amazon
- 4. 扇風機 スリム化でスリム化
- 5. REDMAGICのゲーミングタブレット
- 6. 暗く暗い星 生命が生存できるか
- 7. QTモバイルでスマホ割引実施
- 8. レンズをセンターに Osmo360
- 9. LINE新規登録の方法 丁寧な手順
- 10. So-net 乃木坂46とコラボ開始
- 1. 甲子園 第4試合にSNS「えっ?」
- 2. ボクサー神足茂利さん死去 28歳
- 3. 甲子園 史上最も遅い時間に終了
- 4. SNS禁止の広陵 批判知らず出場?
- 5. 甲子園 なぜ「継続試合」入らず
- 6. グラスワンダー死ぬ 多臓器不全?
- 7. 不祥事に中井監督がコメント
- 8. 大谷夫妻の「絶対的な味方」証言
- 9. 2分で即完売 老舗を救った商品
- 10. 女子ゴルファーの大胆写真に反響
- 1. 手のひら返し YOSHIKIに冷めた声
- 2. 氷川きよしの水着姿にSNS騒然
- 3. 三浦友和 終の棲家探しを始める
- 4. 「中居潔白界隈」ヒートアップ
- 5. 永野芽郁 知人が語る「近況」
- 6. 壇蜜 産まないと非国民ってなに?
- 7. もこみち&平山あや 最高のお二人
- 8. YOSHIKI ダンダダン劇中歌に困惑
- 9. キンプリ最新曲「なぜ売上増」
- 10. 芸人の実家が歯医者 驚きの過去
- 1. インフルエンサーの闇 衝撃不倫
- 2. ワークマンの「楽ちんパンツ」
- 3. 心理テスト あなたのぼっち耐性
- 4. 発達障害の息子 成長に共感の声
- 5. ブラジャー要らずのGU服が大活躍
- 6. 12星座占い 今日の運勢を診断
- 7. ダイソーで買える 夏サンダル
- 8. 即買いしたい ZARAの白トップス
- 9. 家賃5000円 霊が住み着いた物件
- 10. しまむら 大人も着やすい花柄服