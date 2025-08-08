AKB48の元メンバーで、タレントの加藤玲奈（28）が8日、自身のSNSで結婚を発表した。お相手は一般男性。 【写真】お相手男性とのラブラブショット！末永くお幸せに 加藤は文書を公開し、「私事で大変恐縮ではございますが この度、私加藤玲奈は、以前よりお付き合いしておりました一般の方と入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。お相手の男性については「とても誠実で、私の頑固な性格も全て受