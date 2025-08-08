イスラエル政府は8日、治安閣議を行いガザ北部の最大都市である「ガザ市の制圧」計画を承認したと発表しました。イスラエルの首相府によりますと、ネタニヤフ首相が提案したガザ北部の最大都市ガザ市の制圧計画が8日、治安閣議で承認されました。治安閣議では、戦争終結のためハマスの武装解除やガザの非武装化、イスラエルによるガザの治安管理など5つの原則を承認したとしています。ネタニヤフ首相は7日、アメリカのFOXニュース