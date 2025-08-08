「阪神−ヤクルト」（８日、京セラドーム大阪）阪神の石井大智投手が３７試合連続無失点を達成した。１−１の同点の延長十回から登板した。先頭長岡に右前打を許し、北村拓の送りバントで１死二塁としたが、太田を空振り三振、赤羽も空振り三振に仕留めた。これで篠原貴行（横浜）が１１年にマークした３７試合に並び、歴代２位タイ。指揮官である藤川監督０６年にマークした３８試合連続無失点に王手をかけた。