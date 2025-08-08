8月8日、鈴木亜美がInstagramを更新した。【写真】2歳長女を抱き寄せた仲良し親子SHOTも公開鈴木は、自身のInstagramアカウントにて、「夏が楽しすぎる」「#お祭り #夏祭り #かき氷 #ピンク #もうすぐ3歳」といったコメントやハッシュタグと共に、もうすぐ3歳になる長女と息子がかき氷を食べる姿を公開した。この投稿に対し、ファンからは、「めっちゃ可愛い」「亜美ちゃんの小さい時のお写真かと思った」「ママそっくりですね」「