¹â¹»À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Éô³èÆ°¤ä³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡ÖÊ¸ÉðÎ¾Æ»¡×¤Î´Ä¶­¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£´ôÉì¸©Æâ¤Ë¤â¡¢Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Ê³Ø¹»¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷148¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤À¤È»×¤¦´ôÉì¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ú6°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥­¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë