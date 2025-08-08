宇都宮競輪場のG1「第1回女子オールスター競輪」は初日を終えた。8Rの予選でG1初参戦を迎えた松本詩乃（26＝東京）が逃げた石井貴の番手から抜け出して1着。3連単は21万3250円の高配当となった。松本は「車番が悪かった（6）ので取りあえず前に行きたいと思っていました。誰かが来たらいつでも切り替えられるように、車間を空けていました。1着という結果には自分が一番驚いている」と振り返った。直前は同じ東京所属の梅