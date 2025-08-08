◇第107回全国高校野球選手権第4日1回戦高知中央ー綾羽（2025年8月8日甲子園）春夏の甲子園大会を通じて史上初の継続試合の可能性が出てきた。第4試合で高知中央（高知）と綾羽（滋賀）が対戦。午後9時13分に5回が終了し、午後10時までの終了が微妙になった。今大会から暑さ対策で、2部制の第2試合は午後1時半を過ぎて新たなイニングには入らず、同1時45分を過ぎた場合は打ち切りで継続試合となる。また、第4試合も午