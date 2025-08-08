女性を床に倒し、尻を蹴るなどの暴行をくわえた男が、8日の午後に逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、山形県山形市和合町の自称会社員の男（３３）です。 警察によりますと男は、８日の午前５時４５分ごろ、山形市和合町の男の家で、３０代女性に対し、胸部を両手で押し、さらに左腕を引っ張り、床面に倒した上で尻を足蹴りする暴行をくわえた疑いです。 通報を受けた警察が事情を聞き、男の犯行とわかって８日の午