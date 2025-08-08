タレントの松嶋尚美（53）が芸能事務所「ステッカー」から株式会社「ボンド」に移籍したことが8日、分かった。「ステッカー」の公式サイトの所属タレント欄に松嶋の名前の記載はなかった。また「ボンド」の公式サイトに、松嶋の名前と写真、プロフィルがあった。松嶋は1993年4月、中島知子とともお笑いコンビ、オセロを結成。松竹芸能に所属していた。07年に退所し、ステッカーに所属。13年にコンビを解散した。松嶋は08年にロック