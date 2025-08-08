ロシアのプーチン大統領が、中国の習近平国家主席と電話会談しました。プーチン大統領は、トランプ大統領との会談に向けたアメリカ側との協議について、習主席に説明したということです。中国国営テレビによりますと、8日、中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が電話会談をしました。会談ではプーチン大統領が習主席にウクライナ情勢や、最近のロシアとアメリカ間での接触について説明するとともに、ロシア側は引き続き